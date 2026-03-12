Суд вынес приговор исполнителям теракта в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Пожизненные сроки получили Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов. Часть назначенного наказания они будут отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 990 тыс. рублей.

Теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, после чего подожгли зрительный зал.

По данным Следственного комитета, в результате нападения 149 человек спастись не смогли, еще один числится пропавшим без вести. Травмы получили 609 человек. Общий ущерб оценивается примерно в шесть млрд рублей.

Всего на скамье подсудимых находятся 19 человек: 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным вменяется содействие террористической деятельности. Уголовное дело насчитывает 427 томов. Гособвинение попросило суд назначить 15 подсудимым пожизненное лишение свободы.

Ранее появились кадры из суда, где выносят приговор участниками теракта в «Крокусе».