Оман заблокировал Clubhouse

Оман заблокировал социальную сеть Clubhouse, потому что приложение не прошло регистрацию в стране. Об этом сообщило агентство WAF.

«Приложение Clubhouse заблокировано, так как все приложения для связи, использующие аудио- и видеосвязь через интернет, должны получать регистрационное удостоверение от управления», — заявили в клиентской службе Управления по регулированию телекоммуникаций (TRA).

Подчеркивается, что в Омане запрещены приложения, использующие зашифрованные каналы (VoIP), но из-за пандемии были приняты послабления, чтобы обеспечить работу государственных органов.

Ранее Tele2 обнулил доступ к Clubhouse.