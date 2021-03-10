Захарова обвинила Twitter в лицемерии, напомнив ему о блокировке Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление компании Twitter после замедления работы сервиса в РФ.

В своем Facebook она указала на цитату из данного заявления, в которой говорится о том, что в компании «глубоко обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн».

«Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал президента США (тогдашнего главу Белого дома Дональда Трампа — «Газета.Ru»), или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает», — написала в соцсети Захарова.

По ее словам, в компании обеспокоены тем же, чем сами и занимаются.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение по первичному замедлению скорости работы соцсети Twitter из-за того, что платформа в период с 2017 года по настоящее время не удалила по просьбе ведомства 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков).