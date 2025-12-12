На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отражена новая атака БПЛА на Москву

Собянин сообщил об уничтожении направлявшегося в сторону Москвы беспилотника
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Украинские войска вновь попытались атаковать Москву с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), но он был уничтожен до того, как достиг города. Об этом в своем канале в мессенджере Max написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь с 11 на 12 декабря начали предпринимать попытки нанести удары по Москве с помощью дронов. По данным министерства обороны РФ, в темное время суток в столичном регионе ликвидировали четыре украинских БПЛА. В период с 7:00 до 9:00 мск были перехвачены еще два летательных аппарата, в следующие четыре часа дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть дронов над Московским регионом.

До этого беспилотник ВСУ влетел в многоэтажный жилой дом в Твери. Не менее четырех квартир получили повреждения, также обломками были посечены припаркованные возле здания автомобили. В результате атаки пострадали семь человек, включая одного ребенка. В данный момент в больницах остаются трое взрослых и один несовершеннолетний, остальные от госпитализации отказались.

Ранее журналисты узнали, какими дронами ВСУ пытались атаковать Москву.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
