Стая собак напала на женщину, которая несла шестидневного ребенка

Daily Star: в Уэльсе стая собак напала на мать с новорожденным на руках
twinlynx/Shutterstock/FOTODOM

В Кардиффе женщина, державшая на руках своего шестидневного ребенка, стала жертвой атаки трех стаффордширских бультерьеров, пишет Daily Star. Нападение привело к тому, что младенец получил порез на голове, а его мать перенесла многочисленные операции.

По данным следствия, владелец собак, 49-летний Джейсон Стаффорд, не смог удержать контроль над своими питомцами. Три собаки набросились на женщину, пока она держала новорожденного сына. Одна из собак успела поцарапать и укусить ребенка, однако его травмы оказались относительно легкими. Основной удар пришелся на мать, которую животные повалили на землю и продолжали атаковать, кусая за ноги, руки и запястье.

Судья Королевского суда Ньюпорта Дэниел Уильямс отметил, что женщина описала нападение как «самую сильную боль, которую она когда-либо испытывала». По ее словам, атака длилась около 15 минут, которые казались ей «вечностью». Судья подчеркнул, что увиденные им фотографии последствий были «ужасающими».

На крики женщины прибежал знакомый семьи, который увидел, как одна из собак удерживала пострадавшую за запястье. Ему удалось оттолкнуть животных, дав женщине возможность сбежать с младенцем. Однако собаки переключились на мужчину — одна из них укусила его за левую руку и правую ногу. Он получил значительные ранения на лице, груди и конечностях и до сих пор страдает от боли и ограниченной подвижности.

Все три собаки были усыплены после инцидента. Адвокат мужчины утверждал, что его подзащитный воспитывал собак с щенячьего возраста и полностью признает ответственность. Однако судья Уильямс подчеркнул, что мужчина проявил «легкомысленное пренебрежение безопасностью окружающих».

В итоге Джейсона приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено владеть собаками в течение десяти лет.

Ранее младенца, которого мать бросила у туалета, всю ночь охраняла стая собак.

