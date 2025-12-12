Адвокат объяснил, как россиянам обезопасить себя при покупке вторичного жилья

В ситуации высоких рисков покупателям вторичной недвижимости стоит принимать меры безопасности. Они основаны на методических рекомендациях нотариусов, рассказал в подкасте «Smarent Pro недвижимость» уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью до его выхода.
Эксперт перечислил основные рекомендации по защите покупателей на вторичном рынке.
- Оформлять нотариальную форму сделки. Нотариус будет на вашей стороне, и, как ответственное лицо, поможет отстоять договор.
- Вести видеофиксацию хода сделки. В процессе записи стоит задать продавцу вопросы: в связи с чем он продает квартиру, по каким мотивам он действует.
- Составлять протокол о намерениях с фиксацией мотивов продажи, целей и расходования денежных средств. В документе стоит зафиксировать, куда намерен продавец направить деньги: чтобы исключить передачу средств третьим лицам.
- Совершить медицинское освидетельствование в день сделки. Следует провести проверку состояния продавца, с его согласия, с помощью специалиста из государственного учреждения.
- Подготовить документ о полной ответственности продавца за продажу. Его стоит оформлять отдельно, помимо указаний в договоре о купле-продаже.
«Эти действия помогут продавцу подумать о том, стоит ли ему продавать квартиру, если он находится под сторонним влиянием. Одним из вариантов также является оформление соглашения об отступном (двусторонняя сделка по ст. 409 ГК РФ), как в основном договоре, так и отдельно. В случае отказа от сделки по вине продавца, он будет должен выплатить отступное в два-три раза больше стоимости квартиры», — поделился адвокат.
Для устранения последствий совершения мошеннической сделки важен фактор времени и оперативное обращение в правоохранительные органы, подчеркнул адвокат.
«Если вас обманули — стоит бежать в правоохранительные органы и писать заявление: изложить все факты и последовательность происходящего, предоставить документы. Это поможет оперативно отследить, на какой расчетный счет (мошенников) были переведены деньги, чтобы их вернуть. Остальные действия в расследовании — уже вторичны», — резюмировал он.
Ранее адвокат назвал мошенничество с недвижимостью попыткой Запада ослабить россиян.