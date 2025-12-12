Адвокат объяснил, как россиянам обезопасить себя при покупке вторичного жилья

В ситуации высоких рисков покупателям вторичной недвижимости стоит принимать меры безопасности. Они основаны на методических рекомендациях нотариусов, рассказал в подкасте «Smarent Pro недвижимость» уголовный адвокат, бывший следователь Антон Тащилин. «Газета.Ru» ознакомилась с выдержками из интервью до его выхода.

Эксперт перечислил основные рекомендации по защите покупателей на вторичном рынке.

Оформлять нотариальную форму сделки. Нотариус будет на вашей стороне, и, как ответственное лицо, поможет отстоять договор. Вести видеофиксацию хода сделки. В процессе записи стоит задать продавцу вопросы: в связи с чем он продает квартиру, по каким мотивам он действует. Составлять протокол о намерениях с фиксацией мотивов продажи, целей и расходования денежных средств. В документе стоит зафиксировать, куда намерен продавец направить деньги: чтобы исключить передачу средств третьим лицам. Совершить медицинское освидетельствование в день сделки. Следует провести проверку состояния продавца, с его согласия, с помощью специалиста из государственного учреждения. Подготовить документ о полной ответственности продавца за продажу. Его стоит оформлять отдельно, помимо указаний в договоре о купле-продаже.

«Эти действия помогут продавцу подумать о том, стоит ли ему продавать квартиру, если он находится под сторонним влиянием. Одним из вариантов также является оформление соглашения об отступном (двусторонняя сделка по ст. 409 ГК РФ), как в основном договоре, так и отдельно. В случае отказа от сделки по вине продавца, он будет должен выплатить отступное в два-три раза больше стоимости квартиры», — поделился адвокат.

Для устранения последствий совершения мошеннической сделки важен фактор времени и оперативное обращение в правоохранительные органы, подчеркнул адвокат.

«Если вас обманули — стоит бежать в правоохранительные органы и писать заявление: изложить все факты и последовательность происходящего, предоставить документы. Это поможет оперативно отследить, на какой расчетный счет (мошенников) были переведены деньги, чтобы их вернуть. Остальные действия в расследовании — уже вторичны», — резюмировал он.

