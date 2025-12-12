В Кремле прокомментировали возможный визит Путина в Турцию

Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится по возможности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге в Ашхабаде, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, лидеры двух стран «не страдают дефицитом общения». Кроме того, у России и Турции «многоплановые отношения», которые помогают справляться с давлением третьих стран.

До этого в Ашхабаде завершилась закрытая встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая длилась около 40 минут. Переговоры проходили без доступа прессы. Президент России находится в Туркменистане с рабочим визитом: он принял участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета страны.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря с рабочим визитом. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов. В расписании главы государства также несколько двусторонних контактов. Уже состоялись переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Ранее Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.