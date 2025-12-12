Песков сообщил, что Москва не получала информации от США о мирном урегулировании

Песков: РФ не получала информацию от США по вопросу мирного урегулирования

США сейчас ведут контакты с украинцами, Москва не получала информацию от Вашингтона по вопросу мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков добавил, что в ходе контактов США и Украины «вносятся какие-то изменения в план урегулирования».

«Не поступало. Сейчас они (США) разговаривают с украинцами, и что-то там меняется, какие-то изменения вносятся, но мы не знаем, какие», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что российская сторона не знает, о чем пойдет речь в субботу, 13 декабря, на встрече по украинскому вопросу в Париже.

По данным портала Axios, в субботу, 13 декабря, в Париже состоится встреча высокопоставленных чиновников из США, Украины, Франции, Германии и Великобритании. Целью встречи станет обсуждение плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, по разрешению украинского кризиса.

Ранее Песков заявил, что Россия приветствует желание Турции содействовать урегулированию конфликта на Украине.