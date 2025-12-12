СБУ сообщила о задержании трех человек по подозрению в организации взрывов в Киеве

На Украине задержали трех человек по подозрению в организации взрывов в Киеве

Служба безопасности Украины (СБУ) узаявляет, что совместно с полицией задержала троих подозреваемых в организации взрывов в Киеве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы.

«Служба безопасности и национальная полиция вычислили троих мужчин... Задержание произошло по горячим следам в течение 6 часов после произошедших взрывов», — говорится в публикации.

В Спецслужбе отметили, что подозреваемыми являются граждане Украины в возрасте 23, 25 и 27 лет. По версии СБУ, они самостоятельно купили реагенты для самодельных взрывных устройств в промышленных магазинах и устроили два взрыва.

11 декабря в Киеве прогремел взрыв во время патрулирования территории двумя нацгвардейцами. В результате инцидента один из них получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще один нацгвардеец и охранник площадки пострадали.

В прокуратуре добавили, что второй взрыв случился в момент работы сотрудников полиции и скорой помощи на месте происшествия. По информации ведомства, в результате пострадали двое полицейских. Взрывы в Дарницком районе Киева расследуются как теракт.

Ранее Одесса после взрывов частично осталась без электричества и водоснабжения.