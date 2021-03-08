Володин анонсировал новые меры по защите материалов СМИ от блокировок

Государственная дума предложит законодательные решения для защиты российских средств массовой информации от блокировок со стороны глобальных IT-компаний, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы назвал блокировку материалов российских СМИ в социальной сети Facebook нарушением основополагающих прав и свобод граждан. Он также добавил, что соцсеть предпринимает подобные действия не впервые, кроме того, аналогичным образом поступали Twitter и Instagram.

«Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство. Мы будем предлагать законодательные решения, которые не допускали бы подобного в отношении российских СМИ», – подчеркнул Володин.

Он добавил, что проблема «созрела» для обсуждения в международных форматах и станет приоритетной в повестке ближайших межгосударственных встреч.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.