Роскомнадзор собирается установить счетчики посещаемости в соцсетях

Роскомнадзор собирается обязать социальные сети устанавливать программное обеспечение для подсчета количества пользователей. Проект приказа опубликован на портале нормативных актов.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу с 1 февраля 2021 года. Документ обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать соответствующий контент, в том числе содержащий нецензурную лексику.

В проекте нового приказа изложена методика определения посетителей ресурса в сутки. Счетчики посещаемости определяют количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории страны, к информационному ресурсу. Если посчитать количество посетителей соцсети будет невозможно, Роскомнадзор направит запрос для определения этих данных владельцу. Также РКН сможет выявить эти данные, обработав информацию в специальном ПО, которое будет фиксировать посещаемость автоматически.

Ранее Совет Федераций предложил блокировать социальные сети за распространение призывов граждан к участию в несогласованных акциях.