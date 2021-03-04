Google представит новую систему контроля приватности в сети

Компания Google уже в апреле внедрит для браузера Chrome первую версию новых функций контроля за предоставлением личной информации. Об этом в блоге компании сообщил директор по управлению продуктами Дэвид Темкин.

По информации из сообщения, во втором квартале Google вместе с рекламодателями также начнет тестировать алгоритм FLoC, который поможет отказаться от использования файлов cookie третьей стороной. Система будет формировать группы пользователей со схожими предпочтениями и это поможет сохранить анонимность информации каждого пользователя. Рекламодатели же будут получать общие данные по распространению релевантной рекламы своих продуктов и услуг.

«Сегодня мы однозначно утверждаем, что когда использование файлов cookie третьей стороной будет прекращено, мы не будем создавать альтернативных средств идентификации для отслеживания отдельных людей, пока они находятся в Сети, и не будем использовать их в наших продуктах», — заявил Темкин.

Также он добавил, что данные изменения подарят будущее, в котором не будет необходимости жертвовать монетизацией и релевантной рекламой, чтобы пользоваться Сетью приватно и безопасно.

Ранее компания Google запустила тестирование YouTube Shorts. Данный сервис предоставит пользователям возможность съемки коротких видеороликов в портретной ориентации.