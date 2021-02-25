Facebook запретил военным Мьянмы использовать свои платформы

Компания Facebook запретила военным Мьянмы использовать свои социальные сети Facebook и Instagram, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«События, происшедшие после переворота 1 февраля, включая смертоносное насилие, ускорили необходимость этого запрета», – подчеркнули в Facebook.

Ранее сообщалось, что двое человек погибли при столкновении полицейских с протестующими против переворота в Мьянме.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.