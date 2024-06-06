В подполье заявили о конфликтах между жителями Херсона и наемниками

Иностранные наемники стали чаще провоцировать конфликты с мирными жителями в Херсоне. Об этом сообщил представитель подполья, передает РИА Новости.

«В последнее время в Херсоне иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что мирные жители охотно делятся информацией о местах расположения наемников.

6 июня министерство обороны России опубликовало кадры допроса пленного наемника из Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 июня российские войска уничтожили склады с оружием и техникой группировки ВСУ «Хортица» и наемников «Иностранного легиона».

4 июня в Верховном суде ДНР сегодня заочно огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ.

Ранее наемник из Франции заявил, что иностранцы воюют на Украине ради видео в TikTok.