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Шойгу назвал причину агрессии Запада против России

Шойгу: агрессия западных стран против РФ связана со скорым крахом их гегемонии

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Агрессивная политика стран Запада по отношению к России связана с тем, что их влияние в мире неуклонно снижается, считает секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Его цитирует ТАСС.

В ходе заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ Шойгу отметил, что РФ пресекла попытку западных государств нанести ей стратегическое поражение.

«Вместе с тем очевидно, что агрессию стран Запада это не остановит, поскольку она продиктована неуклонно надвигающимся крахом их гегемонии», — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу считает, что Запад пытается любыми средствами, включая шантаж, санкции и политическое давление, навязать евразийским регионам геополитическое противостояние, и это приводит к ухудшению ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Кроме того, по словам Шойгу, НАТО наращивает военное присутствие у северных и западных рубежей стран ОДКБ и регулярно совершает провокации.

Ранее Шойгу заявил о новых лагерях подготовки боевиков в Афганистане.

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