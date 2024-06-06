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«Пыталась предотвратить аварию»: в КЭТК похвалили водителя разбившегося трамвая

В Кемеровской электротранспортной компании отметили мужество водителя разбившегося трамвая

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Александра Мариева/VK

Водитель потерявшего управление трамвая в Кемерове проявила личное мужество, заявил в беседе с «Газетой.Ru» начальник пресс-службы Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Максим Гончаренко. По его словам, 23-летняя Александра работает машинистом с октября прошлого года.

«Водитель трамвайного вагона №2011 работает в Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) относительно недавно, с октября 2023 года. Но за время своей работы зарекомендовала себя только исключительно с положительной стороны как ответственный дисциплинированный водитель. Надо отметить личное мужество этой девушки: она находилась в кабине, прекрасно видела ситуацию и понимала, что своей кабиной прежде всего врежется в трамвайный вагон, который находится впереди. У нее есть дверь в перегородке, она могла бы проявить малодушие и сбежать оттуда в салон, но до последнего оставалась за управлением трамвайным вагоном, пытаясь предотвратить аварию», — сказал Гончаренко.

В четверг, 6 июня около 7:30 (3:30 мск) в Кемерове на Кузнецком мосту столкнулись два трамвая. По последним данным, пострадали 90 человек. Такие данные сообщил РИА Новости помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

В числе пострадавших пятеро несовершеннолетних. Он добавил, что 78 человек доставили в больницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данным оперативных служб, причинами столкновения могли стать отказ тормозов и человеческий фактор.

Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.

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