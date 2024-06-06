Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мировых информационных агентств в ОДК «Лахта-центр» в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, 5 июня 2024 года

«Тупые вообще, как этот стол?»: Путин ответил зарубежным журналистам, нападет ли Россия на НАТО Путин заявил, что Украина ежемесячно теряет в пять раз больше людей, чем Россия

Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами зарубежных информагентств и ответил на вопросы о российских потерях и угрозе войны с НАТО. Также он раскрыл точное число российских военных в плену, рассказал, когда именно США «избавятся» от Зеленского и пригрозил ядерным оружием. Главные высказывания Путина со встречи — в материале «Газеты. Ru».

О потерях на фронте

Отвечая на вопрос, почему Россия не раскрывает потери со своей стороны, Путин отметил, что обычно этого не делает никто из сторон конфликта.

«Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то, как правило, извращают реальные цифры», — отметил президент.

В то же время Путин согласился раскрыть соотношение потерь между Россией и Украиной. «Безвозвратных» потерь — то есть убитых солдат — у ВСУ, по его словам, намного больше.

«Я могу вам сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается, к сожалению, невосполнимых потерь, просто в разы меньше, чем с украинской стороны... Если говорить именно о безвозвратных потерях, то соотношение примерно один к пяти», — рассказал российский лидер.

По его информации, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тыс. человек убитыми и ранеными, что стало «кардинальной проблемой» для Киева.

Президент также раскрыл соотношение пленных у России и Украины. Украина удерживает в плену 1348 российских «солдат и офицеров», а Россия — 6465 военных ВСУ. Отдельно Путин назвал цифру погибших в зоне боевых действий российских журналистов. Таких как минимум 30 человек.

Именно с большими потерями ВСУ связано усиление мобилизации и снижение призывного возраста на Украине, указал Путин. Он уточнил, что Белый дом требует опустить планку призыва еще больше, до 18 лет. Данные по украинской мобилизации — не тайна для России, это «секрет Полишинеля», ведь на Украине «вообще никаких секретов нет», добавил российский лидер.

«Вот эта тотальная мобилизация не решает проблему. Потому что, по нашим данным из разных источников, где-то примерно 30 тыс. в месяц они набирают, мобилизуют... В прошлом, позапрошлом месяце где-то 50-55 тыс. они набрали... Но вся эта мобилизация только закрывает потери», — обрисовал ситуацию президент.

Когда США добьются неполярного на Украине решения о снижении мобилизационного возраста, от президента страны Владимира Зеленского «просто избавятся», предупредил Путин. Случится это не раньше следующего года.

«Это непростая история, закон [об изменении призывного возраста] надо принять, совершить определенные шаги... Чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, до начала следующего года, как минимум, его будут терпеть. Когда он все сделает, скажут: «До свидания», — считает Путин.

О признании Донбасса

В разговоре с зарубежными журналистами Путин вновь подчеркнул, что Москва пыталась решить проблему региона мирным путем, но там проливалась русская кровь. Президент повторил свой тезис о том, что «Россия не нападала, а защищалась».

«Мне когда-то бывший канцлер (по всей видимости, речь об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель. — «Газета.Ru») сказала: «Вот, знаешь, в Косово НАТО действовало без решения Совета Безопасности [ООН], но там же восемь лет проливалась кровь. А здесь, когда проливалась кровь русских людей на Донбассе, это что не кровь, а водичка что ли? Ни думать, ни замечать этого никто не хотел», — возмутился российский лидер.

Он призвал искать причины текущего полномасштабного конфликта в «антиконстуционном государственном перевороте» на Украине 2014 года. Ведь именно после него жители Донбасса и Крыма не захотели подчиниться новой власти. А Москва не виновата в том, что на Украине произошел переворот, захват власти спровоцировали США.

«Все считают, что Россия начала войну на Украине. Но никто, я хочу это подчеркнуть, никто на Западе, в Европе не хочет вспоминать, с чего началась эта трагедия», — подытожил Путин.

Что касается реалий сегодняшнего дня, если Запад перестанет поставлять оружие Украине, конфликт закончится максимум за три месяца, отметил президент. Он также призвал всех не мешать возможному мирному процессу.

Об отношениях с Западом

Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, указал президент. Так он ответил на вопрос, угрожала ли Москва канцлеру Германии Олафу Шольцу из-за его решения о военных поставках Украине.

«Почему мы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем... Это моветон, нехороший тон», — со смехом отреагировал Путин.

Политик добавил, что у России просто есть «своя позиция по тем или другим вопросам». Взгляды европейских стран, включая ФРГ, на украинские события Москве известны.

При этом президент заявил, что у Москвы есть право поставлять оружие для атак на Запад в другие страны~ в ответ на то, что ВСУ получают дальнобойное вооружение и бьют из него по российской территории.

«Почему у нас нет права поставлять наше оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России», — риторически поинтересовался российский лидер.

Он обратил внимание на то, что украинские военные не могут самостоятельно применять ракеты Storm Shadow и ATACMS. Они выбирают цели, но не решают, наносить удар или нет.

«Потому что формируется полетное задание и практически вводится оно теми, кто поставляет оружие», — пояснил Путин.

Президент также прокомментировал дискуссии в НАТО насчет отправки на помощь Киеву военных альянса. Он подчеркнул, что солдаты НАТО уже есть на Украине.

«Мы ведь слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет — прежде всего для них. Потому что они погибают. И в большом количестве. Но в конечном итоге, это не наш выбор», — сказал президент.

Будет ли война с НАТО

По словам Путина, Москва подумает над ассиметричным ответом Западу за его поставки дальнобойного оружия. В целом подобные действия зарубежных стран окончательно разрушают международные отношения и подрывают мировую безопасность, предостерег он. Западные государства «втягиваются в войну» против России.

«Это путь к очень серьезным проблемам», — резюмировал Путин.

В то же время президент назвал «собачьим бредом» предположения, что Россия готовится напасть на НАТО. Он призвал не делать из России образ врага.

«Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли. Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете, бред собачий», — эмоционально отреагировал Путин.

Он считает, что за рубежом специально используют российскую угрозу и «пугалку», чтобы одурачить собственное население. Под этим предлогом западные власти наращивают собственное вооружение и отправляют оружие на Украину.

Президент призвал «не доводить» Россию до применения ядерного оружия. Он напомнил, что российское тактическое ядерное оружие составляет 70-75 килотонн.

«Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует... Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально», — предупредил Путин.