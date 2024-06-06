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В подполье заявили об эвакуации украинской администрации из Херсона

Подпольщик Лебедев заявил, что украинская администрация эвакуируется из Херсона

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РИА «Новости»

Украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники из города.

«Как сообщают наши товарищи из Херсона, администрация эвакуируется из города», — сказал он.

Лебедев утверждает, что «главные чиновники давно сбежали». По его словам, в настоящее время в Херсоне уничтожают не вывезенную ранее документацию.

6 июня РИА Новости со ссылкой на источники заявляло, что в Херсоне в последнее время иностранные наемники стали чаще фигурировать в конфликтных ситуациях с местным населением.

До этого сообщалось, что украинские власти начали эвакуацию жителей из-под Харькова.

В мае сообщалось, что Украина разместила ТЦК в Херсоне в помещении роддома.

Ранее сенатор заявил о мародерстве в Херсоне.

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