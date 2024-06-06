Китай стал ведущим научно-образовательным партнером России, опередив страны СНГ

Исследователи Московского художественно-промышленного института (МХПИ) установили, что в 2023 году впервые за последние пять лет Китай стал ведущим научно-образовательным партнером России, обойдя страны СНГ. Россия заключает с Китаем 29% от общего объема научных контактов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе института.

К такому выводу исследователи пришли после проведения анализа новостей в Google и Яндекс, а также учета данных университетов о международном сотрудничестве с 2019 по 2023 годы. Ученые рассказали «Газете.Ru», что в 2022 году количество новостей о международном сотрудничестве российских вузов сократилось почти в три раза, с 490 сообщений в 2021 году до 190 в 2022 году. Это связано с санкционным давлением на российское высшее образование.

Однако в 2023 году объем новостей о международном сотрудничестве снизился незначительно — всего на 24% по сравнению с 2022 годом. Исследователи связали такие результаты с адаптацией России к новым условиям и постепенным налаживанием новых контактов и связей.

Уточняется, что в 2023 году число научных контактов с вузами из стран Азии выросло на 26%. Впервые с 2019 года доля сотрудничества с азиатскими странами заняла первое место и составила 70% от общего объема научных контактов. При этом ведущим научно-образовательным партнером России стал Китай. С этим государством Россия заключает 29% от общего числа всех контрактов. На втором месте среди азиатских партнеров находится Индия с долей около 7%, а на третьем – Таиланд с 5%.

Также отмечается, что количество заключенных со странами СНГ (в совокупности) научных контрактов сократилась с 49% в 2022 году до 35% в 2023 году. Это значит, что объем новостей о международном сотрудничестве России с каждой из стран СНГ значительно меньше, чем с Китаем.

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