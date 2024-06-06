В Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ

Рособрнадзор готов обсуждать отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в случае, если будет предложена объективная и понятная альтернатива ему. Об этом заявил ТАСС руководитель ведомства Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сейчас нет ни в одной стране мира другого подхода оценки знаний учащегося, кроме как экзамен. На сегодняшний день модель ЕГЭ, мы ее постоянно совершенствуем, она рабочая. Рособрнадзор открыт к конструктивным предложениям, мы готовы обсуждать альтернативу ЕГЭ, но только если будет предложена рабочая схема, объективный и понятный экзамен», — пояснил глава Рособрнадзора.

По данным РИА Новости, депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов. Авторы законопроекта полагают, что на проведение ЕГЭ расходуются значительные государственные средства, и в результате ЕГЭ коррупционная составляющая переместилась из приемных комиссий на уровень олимпиад, а расходы родителей — на рынок репетиторства. Как результат ЕГЭ ухудшил качество образования и привел его к кризису, подчеркивают они.

Ранее выпускникам объяснили, что делать при нарушениях их прав на ЕГЭ.