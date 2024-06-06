Александр Балуев заявил о нехватке умного кино

Актер Александр Балуев рассказал в беседе с NEWS.ru, что в России не хватает умного кино.

Балуев хочет видеть больше умных, чувственных и человеческих проектов. Он заявил о нехватке картин, подобных фильмам «Весна на Заречной улице», «Судьба человека» и «Ко мне, Мухтар».

«Видим какую-то чушь инопланетянскую, непонятно на какой почве. Я понимаю, что это всё ориентировано на определенный возраст и определенного зрителя», — отметил актер.

В апреле Александр Балуев в шутку предположил, что Том Круз «горько завидует» Юлии Пересильд, которой удалось сняться в космосе раньше него.

Артист отметил, что режиссеры сняли уже немало фильмов про космос. Однако, добавил Балуев, чаще всего съемки проходят в специальных павильонах, а обстановка полностью состоит из бутафории и декораций, за исключением костюмов космонавтов, — по словам актера, они настоящие.

Фильм «Вызов» вышел в прокат 20 апреля и за две недели собрал более 1 млрд рублей. По сюжету хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

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