«Талибан» приехал на ПМЭФ. Готов ли мир признать движение?

Официальная делегация «Талибана»* прибыла на ПМЭФ. Визит проходит на фоне предложения МИД и Минюста об исключении движения из списка террористических организаций. Такое решение уже приняли в Казахстане под предлогом экономического сотрудничества. Станут ли эти шаги прологом к мировому признанию талибов — в материале «Газеты.Ru».

Посольство Афганистана в Москве объявило о прибытии в Россию делегации движения «Талибан» (организация запрещена в России). В рамках визита талибы посетят Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на который получили официальное приглашение.

Возглавляет их делегацию министр труда и социальных отношений Афганистана Абдул Манан Омари. По словам представителей движения, у поездки экономическая цель:

«Это [ПМЭФ] экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона».

РФ изменила точку зрения

Визит талибов на ПМЭФ проходит на фоне возможного снятия с них статуса террористов в России. В конце мая МИД и Минюст направили Владимиру Путину совместную записку с предложением исключить «Талибан» из списка террористических организаций, в котором движение пребывает с 2003 года.

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, подобное решение станет признанием реального положения дел в Афганистане, где у талибов власть. Он отдельно обратил внимание на то, что Казахстан уже принял такое решение.

Астана исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций в декабре 2023 года. По словам президента страны Касыма-Жомарта Токаева, такое решение было принято для развития экономического взаимодействия с Афганистаном.

«Развитие торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном важно, и мы думаем, что нынешний режим будет долгосрочным фактором», — сказал казахстанский лидер и призвал страны — члены ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Армения, Таджикистан и Узбекистан) согласовать позицию по этому вопросу.

Реализм вместо романтизма

Острожные подвижки в пользу сотрудничества с «Талибаном» как руководством Афганистана наблюдаются в рамках сохранения относительной стабильности в республике спустя почти три года после падения прозападной власти и перехода страны под контроль движения. При этом в плане выполнения условий, поставленных мировым сообществом для признания и снятия международных санкций, талибы так и не продвинулись.

США, Евросоюз, Россия и другие государства требовали от «Талибана» создать инклюзивное правительство, обеспечить женщинам доступ к образованию, политике и бизнесу, а также дать гарантии по борьбе с другими группировками в стране, чтобы не допустить превращения Афганистана в плацдарм для террористов. Пока ни одно из условий нельзя назвать выполненным.

В интервью журналу «Россия в глобальной политике» специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов признал, что раньше у Москвы преобладал «политический романтизм» в отношении республики, а сейчас она исходит из того, что талибы устойчиво удерживают контроль над страной.

«По сути, идет процесс признания де-факто этих властей. Уверен, вы знаете, что на этот счет сказали наш президент и министр иностранных дел — это реалии, и Россия должна прагматично относиться к реалиям и выстраивать максимально возможные добрые отношения с новыми властями Афганистана», — сказал Кабулов.

Перспективы «Талибана»

Официально ни Россия, ни Казахстан не обсуждают непосредственно признание «Талибана», пока речь идет лишь о снятии с движения статуса террористической организации для поддержания экономических контактов. Этот шаг не противоречит позиции Совбеза ООН, который ввел санкции против талибов и «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) в 2002 году, а террористами назвал конкретных представителей организаций.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что признание группировки в целом в мире выглядит маловероятным, несмотря на отдельные послабления в Казахстане и ожидаемые в России. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин уверен, что в этом плане перспектив у движения практически нет.

«Признание возможно со стороны тех государств, которые граничат с Афганистаном. Такие шаги нужны, чтобы хотя бы обеспечить себе спокойную границу. В тех государствах, которые находятся далеко от республики, такого нет и там признают его вряд ли. Приходя к власти, талибы много чего обещали, но ничего из этого не выполнили и не собираются. Они чувствуют себя достаточно комфортно в условиях движения к их признанию в географически близких странах, рассчитывая остаться у власти довольно долго», — заявил эксперт.

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отметил, что действия России и Казахстана можно считать движением в сторону признания «Талибана», но вряд ли это случится в скором времени:

«Пока больше похоже на то, что вывод талибов из списка террористов необходим, чтобы перевести в юридически чистую зону свои взаимоотношения с ними. Сейчас возникает противоречивая ситуация, когда с ними взаимодействует бизнес и официальные лица, а они находятся в запрещенных списках. Кроме того, «Талибан» не пошел на уступки мировому сообществу ни по одному вопросу, что снижает перспективу международного признания. На этом фоне движения отдельных государств к его легализации выглядит как победа талибов над всеми внешними акторами».

Одноразовый инструмент

Вопрос признания «Талибана» привязан к санкциям СБ ООН против движения. Ограничения, введенные в момент первого захвата Афганистана силами движения, лишают его членов экономических средств, легальных поставок вооружений и въезда или транзита через государства международной организации. Снятие санкций возможно лишь после исполнения требований мирового сообщества.

С точки зрения Чупрыгина, «Талибан» идеологически достаточно жесткое движение, оно не нравится не только Западу, но и большой части Востока.

«В XXI веке особо никому не хочется двигаться по пути консерватизации как социальной, так и культурной. Пока талибы остаются афганским движением и не особо заинтересованы идти за границы страны, а значит не представляют угрозы. Хотя мы видим на примере, в частности Таджикистана, что на самом деле идеология «Талибана» оказывает влияние на приграничные государства и определенная часть населения вдохновившись его «достижениями» пытается делать то же самое в своих странах», — сказал эксперт.

Нессар же считает, что признание талибов — инструмент, который мир сможет применить всего один раз.

«Это очень важно для талибов, они закладывают на такой случай определенные планы. Вероятно, они собираются пойти на какие-то кардинальные изменения в Афганистане именно после признания. Но серьезные уступки мировому сообществу они не предусматривают. В итоге признание «Талибана» может привести к потере эффективного инструмента воздействия. Более того, ничего серьезного мы взамен не получим», — резюмировал специалист.