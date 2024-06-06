Названо число жертв при разрушении Каховской ГЭС

Общее число жертв от разрушения год назад Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) превысило 60 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, больше 60 человек стали жертвами «воздействий выпущенной злой волей стихии». Более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий в обеспеченные всем необходимым пункты временного размещения, добавил глава региона.

До этого РИА Новости опубликовало видео с кадрами ракетного удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по Каховской ГЭС, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

В ночь на 6 июня 2023 года в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.