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В Омске задержан бывший министр труда и социального развития региона

В Омске задержали экс-министра труда и социального развития региона Куприянова

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omskmintrud.ru

В Омске задержан бывший министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести» со ссылкой на источники.

По данным портала, Куприянов был задержан специально вылетевшей из Москвы оперативной группой в рамках возбужденного уголовного дела. Бывшего регионального министра этапировали в столицу. Вместе с Куприяновым были задержаны два депутата.

Отмечается, что уголовное дело связано с периодом работы в команде бывшего губернатора региона Александра Буркова в 2020-2021 годах.

До этого Преображенский суд Москвы арестовал бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова по делу об особо крупном мошенничестве. Он обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

Также старшего брата главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в прокуратуре Мурманской области сообщали, что в Мурманске экс-сотрудник ФСИН предстанет перед судом за взятки от заключенного.

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