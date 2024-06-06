США готовятся ввести полное эмбарго на торговлю с Россией

Вашингтон готовится пойти на крайние меры, чтобы лишить Москву экспортных доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил об обсуждении введения полного запрета на российский экспорт в Белом доме. Он назвал идею «не блестящей», но логичной, ведь Москва трансформирует свою экономику в военную. В связи с этим Запад должен активизировать усилия по предотвращению обхода антироссийских санкций.

Отмечается, что США по-прежнему нуждаются в российском обогащенном уране, палладии и минеральных удобрениях.

«Почти 100% импорта некоторых видов фосфатных удобрений, 70% — калийных солей, 60% — мочевины, 40% — палладия и ряд других продуктов химической промышленности», — пояснила эксперт кафедры международных экономических отношений экономического факультета РУДН Арина Тинькова.

До этого президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что Россию нельзя разрушить с помощью санкций.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.