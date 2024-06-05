«Внезапно кинул гранату в спальню»: сержант, убивший 7 мобилизованных, избежал пожизненного

Военный суд отправил в колонию строго режима сержанта, который в 2023 году напился, встречая старый Новый год и кинул гранатой в спящих мобилизованных. Тогда погибли семь человек, 10 были ранены. Сержанту грозило пожизненное, но прокуратура такое наказание запрашивать не стала, а присяжные сочли, что подсудимый «заслуживает снисхождения». По версии самого военного, он неожиданно потерял сознание, уронил гранату, и та сама взорвалась.

Второй Западный окружной военный суд назначил 23 года колонии младшему сержанту Дмитрию Лобовикову, который в тылу пьяный убил гранатой семерых мобилизованных. О приговоре пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ему назначено 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 70 тысяч рублей и с лишением воинского звания «младший сержант», — передала пресс-служба.

Первые пять лет Лобовиков проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии. Приговор не вступил в законную силу, то есть может быть обжалован.

В общей сложности военного признали виновным в убийстве более двух человек общеопасным способом из хулиганских побуждений, незаконном хранении взрывного устройства и умышленном уничтожении имущества путем взрыва (ст. 105, ст. 222.1, ст. 167 УК). Его также обвиняли в причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, но суд отклонил эту часть, сочтя ее избыточной. В совокупности уже бывшему сержанту грозил пожизненный срок, но обвинение запросило 24 года колонии.

По желанию Лобовикова дело рассматривали с участием присяжных. «Коммерсантъ» писал, что они единогласно признали мужчину виновным по всем пунктам обвинениям и не заслуживающим снисхождения. Однако ТАСС передает, что коллегия присяжных «признала Лобовикова виновным, но заслуживающим снисхождения». Сам он частично признал вину.

Как Лобовиков убил семь человек на старый Новый год

Лобовиков попал на фронт по мобилизации. По словам его адвоката, воевал в штурмовом отряде, и был одним из самых опытных бойцов. Дослужился до исполняющего обязанности командира взвода.

«Начинал службу еще в народной милиции ЛНР, был ефрейтором, а потом младшим сержантом», — сообщил в суде защитник Леонард Султангареев.

В конце 2022 года часть Лобовикова вывели из зоны боевых действий в Белгородскую область для пополнения мобилизованными. Представитель военной прокуратуры Юрий Скрибайло в суде говорил, что военные жили в заброшенной школе, которую переделали под казарму. Изначально СМИ писали, что речь шла о территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы на хуторе Тоненькое в Корочанском районе.

Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 января 2023-го, когда Лобовиков решил отметить с несколькими сослуживцами старый Новый год. Он напился и пошел проверять караулы. Результат мужчине не понравился, сержант разбудил солдат и начал их отчитывать. Вытащил гранату РГД-5, выдернул чеку и потребовал, чтобы один из новобранцев вставил ее обратно. Тот возразил, что не знает, как.

«Лобовиков развернулся и вышел в коридор. Но пройдя несколько метров, неожиданно бросил гранату в приоткрытую дверь соседней комнаты, где спали солдаты из другого взвода», — описывает газета «Коммерсантъ».

В одном помещении с мобилизованными хранили баллоны с газом. При взрыве гранаты они сдетонировали. Как отмечали Telegram-каналы, баллоны лежали под кроватями. «Единственное окно в спальне было заколочено. Снаружи пытались его открыть, но не успели. Огонь был такой силы, что плавились железные кровати».

Взрыв частично разрушил казарму, семеро солдат погибли, еще десять получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

Прокурор Скрибайло, описывая случившееся, подчеркнул, что жизнь каждого человека бесценна.

»[Лобовиков] не просто нарушил нормы человеческой морали или Уголовный кодекс, но и воинский устав... Будучи исполняющим обязанности комвзвода, он должен был заботиться о подчиненных», — добавил прокурор.

Версия самого сержанта

За Лобовикова ее рассказал в суде адвокат. Юрист утверждал, что сержант не принес гранату с собой, а нашел в коридоре после стычки нескольких солдат. Лобовиков поднял ее и увидел, что чека гранаты наполовину отломана (кольцо крепилось на одном усике проволоки из двух). После чего, якобы, приказал окружающим разойтись, а одного из бойцов попросил закрепить чеку. Тот отказался, сержант пошел по коридору и «внезапно потерял сознание». Адвокат пояснил, что Лобовиков принимал седативные препараты после контузии, которые нельзя смешивать с алкоголем, однако в тот вечер мужчины выпили.

Пока сержант был без сознания, граната сама закатилась в соседнюю комнату со спящими и взорвалась. Адвокат подчеркнул, что Лобовиков при этом был ранен.

Таким образом, защита не отрицала, что Лобовиков совершил преступление пьяным, но настаивала на непреднамеренности случившегося. Отдельно адвокат описывал хорошие качества подзащитного. Юрист говорил, что он пользовался уважением у сослуживцев, а руководство обязательно даст ему «отменную характеристику».