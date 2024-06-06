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Японцы и немцы заинтересовались спортивной модификацией Lada Niva

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: в Германии и Японии заинтересовались спортивной версией Lada Niva

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Lada

Спортивной версией Lada Niva, начнет выпускаться в 2024 году, заинтересовались в Германии, Японии и Канаде. Об этом с ПМЭФ-2024 сообщает корреспондент «Газета.Ru» со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«Для любителей Niva Sport — серийная версия будет выпускаться в этом году/ Уже 50 лет это очень популярный автомобиль. Ко мне на ПМЭФ подходили делегаты из Германии, спрашивали про Niva. Письма приходят из Канады, Японии. При СССР в Канаду каждый год поставлялось 5 тыс. автомобилей Niva», — сказал топ-менеджер.

Предсерийный внедорожник Lada Niva Sport был показан на фестивале «Жигулевская миля» в Самарской области.

Автомобиль получил мотор 1.6 мощностью 122 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается на Lada Granta Sport. В стандартной версии на классическую Niva ставят мотор 1.7 мощностью 83 л.с.

Также у Lada Niva Sport подрезаны и закрыты пластиковыми накладками арки кузова для установки более крупных колес. Такое же решение применяется на внедорожнике Lada Niva Bronto.

В салоне установлены сиденья с красной прострочкой и улучшенной боковой поддержкой. Применены две рукоятки управления трансмиссией вместо трех — как на Lada Niva Travel. Для этого пришлось внедрить оригинальный пластиковый кожух между сиденьями. На снижения вибрации на приводных валах применяются шарниры равных угловых скоростей (ШРУС).

Ранее сенатор Андрей Кутепов предложил создать отечественную автомобильную платформу.

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ПМЭФ-2024
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