В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

На пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге перевернулся понтон с 24 пассажирами, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу, передает ТАСС.
«Четверо пассажиров понтона были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на Большом пруду, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.
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