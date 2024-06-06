В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

На пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге перевернулся понтон с 24 пассажирами, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу, передает ТАСС.

«Четверо пассажиров понтона были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Большом пруду, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

14 мая сообщалось, что неизвестное количество косаток потопило судно, столкнувшись с ним в марокканских водах Гибралтарского пролива.

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В декабре 2023 года в результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.

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