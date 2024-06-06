Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами

В Царском Селе на пруду перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб

close
100%
«112»' class="item-image" >
Телеграм-канал «112»

На пруду в Екатерининском парке на территории Царского Села в Санкт-Петербурге перевернулся понтон с 24 пассажирами, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГСУ СК РФ по городу, передает ТАСС.

«Четверо пассажиров понтона были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, где один из них впоследствии скончался», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на Большом пруду, понтон перевернулся при выполнении разворота. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

14 мая сообщалось, что неизвестное количество косаток потопило судно, столкнувшись с ним в марокканских водах Гибралтарского пролива.

В марте судно гуманитарной организации «Врачи без границ» спасло от утопления в Средиземном море 249 беженцев.

В декабре 2023 года в результате кораблекрушения у берегов Ливии как минимум 61 человек утонул.

Ранее у Лесбоса затонуло «подозрительное судно».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами