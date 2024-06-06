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Медведев предложил поставлять оружие любым врагам США

Медведев призвал поставить оружие врагам США вне зависимости от их статуса

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Российские вооружения могут поставляться любому противнику США как симметричный ответ на вооружение Украины против России. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя выраженную президентом РФ Владимиром Путиным позицию на этот счет.

«Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», — подчеркнул Медведев, поясняя, что ими могут быть любые страны, которые считают США «своими врагами», вне зависимости от их политических убеждений и международного признания.

Согласно позиции зампреда Совета безопасности России, враги США — «нам они — друзья», и применение российских вооружений такими странами «будет максимально разрушительным для их и наших противников».

«А мы будем радоваться их успешным ударам нашим оружием по нашим общим врагам!» — заключил Медведев.

До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.

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