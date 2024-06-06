В «Локомотиве» назвали Дзюбу выдающимся футболистом

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поблагодарил форварда Артема Дзюбу за игру и помощь команде, передает «Матч ТВ».

«Хочу поблагодарить Артема за эти полтора года, проведенные в «Локомотиве». Это точно были не худшие полтора года в его карьере. Дзюба выдающийся футболист. Один из лучших игроков в истории российского футбола», — сказал Нагорных.

Соглашение Дзюбы с московским «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».

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