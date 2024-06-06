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«Продвигает нарративы врага». Минэнерго Украины обвинило Financial Times в работе на Россию

Минэнерго Украины обвинило издание Financial Times в работе на Россию

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Sofiia Gatilova/Reuters
Минэнерго Украины обвинило британское издание Financial Times в работе на Москву. Ведомству не понравилась статья со ссылкой на неназванных украинских чиновников. В ней говорилось, что Украине надо готовиться к жизни в «холоде и темноте», потому что Россия уничтожила более половины энергетики страны.

Министерство энергетики Украины обвинило британскую газету Financial Times (FT) в работе на Россию. Минэнерго заявило, что статья FT от 5 мая под заголовком «Россия уничтожила более половины энергетики Украины» имеет «признаки информационно-психологической операции, носит манипулятивный характер и продвигает нарративы врага».

FT со ссылкой на анонимных украинских чиновников написала, что Украине следует готовиться к жизни в «холоде и темноте», так как к зиме жители страны могут остаться практически без электричества. По данным издания, с начала СВО выработка электроэнергии на Украине якобы упала более чем в два раза — с 55 ГВт ниже 20 ГВт, и зимой украинцы будут получать всего от 2 до 4 часов света в день, если власти не предпримут никаких мер.

Украинское минэнерго заявило в своем Telegram-канале, что использование анонимных источников «подвергает сомнению достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками». А утверждение анонимного украинского чиновника о том, что «мы должны готовиться к жизни в холоде и тьме», направлено на распространение страха и паники у населения, считает минэнерго.

В качестве примера ложной информации в статье FT ведомство назвало утверждение британского издания о том, что 31 мая на Украине было принято решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения в два раза.

«Это откровенная ложь и манипуляция, — заявило минэнерго. — Ведь размер тарифа увеличился на 63%. Есть большая разница между 60% и 100%».

Энергетики восстанавливают разрушенное Россией, делают все возможное, чтобы удержать энергосистему, заявило минэнерго: «Украинцы будут со светом и теплом».

Удары по инфраструктуре

Минобороны России неоднократно отчитывалось об атаках на энергетические объекты Украины. Последний массированный удар был нанесен в ночь на 1 июня. Тогда были поражены инфраструктурные объекты в пяти областях страны.

На следующий день «Укрэнерго» объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что последствия атак на энергосистему будут долгосрочными, и украинцам придется постоянно экономить электричество: «Экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы».

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