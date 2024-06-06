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Солист «Отпетых мошенников» объяснил отказ от участия в шоу «Суперстар!»

Певец Суровенко заявил, что не хочет себя ассоциировать с шоу «Суперстар!»

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Дмитрий Коробейников/РИА «Новости»

Солист «Отпетых мошенников» Сергей Суровенко признался в беседе с Voice, что отказался участвовать в шоу «Суперстар!».

Суровенко признался, что не хочет ни с кем соревноваться и привязывать себя к чему-то определенному. Артист не хочет, чтобы зритель ассоциировал его с проектом «Суперстар!».

«И я не хочу обязательств, что постоянно нужно приезжать на съемки. Я свободный человек. Я хочу делать то, что я хочу», — поделился певец.

В апреле стартовали съемки музыкального шоу «ВИА Суперстар!».

В новом проекте восемь музыкальных коллективов, которые стали наиболее известны в период 80-90-х и нулевых, борются за звание «суперстаров». В качестве жюри выступили телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певцы Стас Пьеха и Наташа Королева.

В июне Наташа Королева поспорила с Кудрявцевой на шоу «ВИА Суперстар».

В рамках шоу группа «Божья коровка» исполнила песню «Солдат любви». Королева поддержала исполнителей и выразила мнение, что, несмотря на небольшие шероховатости, выступление получилось хорошим и органичным. Кудрявцева возразила коллеге по креслу жюри, отметив, что ей приходится высказывать непопулярное мнение, теряя любовь публики.

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