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Экс-супруга Гуфа рассказала, употребляла ли наркотики в браке с рэпером

Модель Юлия Королева заявила, что не употребляла наркотики в браке с Гуфом

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Юлия Королева призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не употребляла запрещенные вещества в браке с рэпером Гуфом.

«Расстрою вас, у меня с детства четкий внутренний стержень. Наркотики никогда не интересовали меня», — заявила девушка.

Она отметила, что любой друг Гуфа может подтвердить ее слова. Она добавила, что верит в счастливую жизнь зависимого человека, но только в том случае, если его поддерживает трезвый.

«Если же вы оба бухаете и употребляете — это просто веселый аттракцион, в конце которого кто-то покинет физическое тело», — убеждена Королева.

Девушка заявила, что быть в отношениях с зависимым человеком сложно. Однако, считает она, подобные романы создаются, когда людям нужно пережить подобный опыт.

До этого Королева сообщала, что полгода не пьет алкоголь. По словам модели, у нее улучшились умственные способности, а лицо стало подтянутым и без отеков после этого. Блогерша также стала меньше «загоняться» и плакать.

Юлия Королева стала наиболее известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их браке родилась дочь Тина 26 мая 2022 года.

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