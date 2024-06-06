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Безработную петербурженку задержали за кражу оборудования у приехавшего на ПМЭФ журналиста

В Петербурге женщина похитила сумку с оборудованием у тележурналиста

Безработная петербурженка украла телеоборудование у журналиста, приехавшего на ПМЭФ. Об этом сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Журналист федерального телеканала прибыл в город для работы на Петербургском международном экономическом форуме и обратился в полицию Центрального района вечером 4 июня. Мужчина заявил, что кто-то похитил его сумку с профессиональным оборудованием, которую он на некоторое время оставил на тротуаре. Инцидент произошел на Лиговском проспекте, когда журналист вместе со своими коллегами ждал такси около гостиницы. Он пояснил, что отвлекся на беседу, а затем понял, что технические принадлежности стоимостью 24 тыс. рублей пропали.

Правоохранители отсмотрели камеры видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя безработная местная жительница, которая ведет асоциальный образ жизни. Женщину задержали в квартире одного из домов на Лиговском проспекте, где она находилась в гостях. Похищенная сумка находилась при ней. По факту кражи возбуждено уголовное дело, в ближайшее время имущество будет возвращено законному владельцу.

Ранее в Екатеринбурге мигранты напали на съемочную группу местных журналистов.

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