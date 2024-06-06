С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за «В мире животных»

Телецентр «Останкино» подал в суд на компанию АСС-ТВ, совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, с требованием взыскать 9 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что судебное заседание уже прошло, и Арбитражный суд города Москвы вынес решение в пользу телецентра. Сейчас к делу подключили судебных приставов, отмечает канал.

Причиной разбирательств стал накопившийся с 2017 по 2018 год долг у компании Дроздова по договору об оказании услуг. АСС-ТВ занималась продакшном популярных научпоп-программ, в том числе «В мире животных» и «Клуб путешественников». Однако телерадиокомпания прекратила съемки в 2018 году, а сейчас запущена процедура ее банкротства.

В мае Николай Дроздов отреагировал на слухи о том, что лечится от рака. Он опроверг информацию и заявил, что когда в СМИ писали о его нахождении в стационаре, он собирался поехать на дачу.

Еще 6 октября Telegram-канал Shot сообщил, что у Дроздова якобы обнаружили рак. Заявлялось, что у звезды выявили злокачественную опухоль при обследовании. Позже дочь Дроздова опровергла, что у зоолога диагностирован рак.

Ранее сообщалось, что врачи борются за жизнь сына модельера Вячеслава Зайцева Егора.