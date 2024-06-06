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Набиуллина высказалась об оптимистах

Набиуллина заявила, что кредиты в России берут оптимисты

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Банк России/YouTube

Кредиты традиционно берут оптимисты, заявила в ходе ПМЭФ-2024 глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Кто берет кредиты? Всегда оптимисты», — высказалась Набиуллина в ходе диалога с главой комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, модерировавшим сессию.

В то же время председатель ЦБ подчеркнула, что регулятор зафиксировал рост кредитов на руках у россиян с низким уровнем дохода. Набиуллина уточнила, что в 2023 году объем микрозаймов увеличился на 34%, и это высокие темпы роста, потребовавшие принятия мер регулятором. По словам главы ЦБ, сейчас тенденция идет на спад и число закредитованных граждан снижается.

В ходе ПМЭФ Набиуллина также выступила против расширения льготных программ кредитования. По мнению председателя, это может привести к взлету кредитных ставок. Банки и так повышали их на фоне увеличения ключевой ставки, которая в 2023 году была поднята пять раз. По данным «Сравни.ру», ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей) по ипотеке в настоящее время составляет от 14 до 27%.

Ранее Набиуллина поставила себе KPI на следующий год.

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