Шольц подтвердил, что Киеву разрешили бить по территории РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил, что Киеву разрешили использовать поставляемое западными странами оружие, чтобы атаковать военные объекты РФ в приграничных районах, в частности те, которые использовались при наступлении ВС РФ в Харьковской области. Об этом пишет Reuters.

«Чтобы защитить себя от подобных атак, Украина может использовать вооружение, поставляемое нами и нашими союзниками, в соответствии с международно-правовыми обязательствами», — заявил Шольц в ходе выступления в бундестаге.

31 мая пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт заявил, что правительство страны сняло запрет на использование Украиной немецкого оружия для ударов по объектам на территории РФ. По его словам, Берлин принял соответствующее решение в связи с текущей ситуацией на Харьковском направлении.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ могут начать поставлять оружие в те страны, которые смогут наносить удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в США оценили слова Путина об ответе на поставки дальнобойного оружия ВСУ.