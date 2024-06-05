«Девочки, давайте познакомимся»: судимый боец СВО избил бутылкой и кирпичом прохожую Под Краснодаром бывший заключенный с СВО напал на девушку

В небольшом кубанском городе приехавший с СВО мужчина разозлился на отказ девушек познакомиться с ним и посреди улицы напал на одну из них. Военный бил женщину кирпичом, бутылкой, ногами и швырнул мусорку. В итоге он сломал жертве нос, у девушки также сотрясение мозга. Нападавшего не задержали, он вернулся на фронт, а пострадавшая боится, что полиция замнет дело.

В краснодарском городе Кропоткин нетрезвый боец СВО Андрей Бадма-Гаряев начал приставать к девушкам, а затем избил одну из них. Об этом сама пострадавшая по имени Марьям рассказала «Газете.Ru».

«В тот вечер мы с подругами гуляли, ничего не предвещало беды. Бадма-Гаряев начал кричать нам вслед, пытался познакомиться, вел себя неадекватно... Кричал нам «девочки, давайте познакомимся», «пошлите ко мне в гости», — вспоминает девушка.

Женщины отказали военному, ответив, что не знакомятся. После этого Бадма-Гаряев вышел из себя, сорвал с себя футболку и побежал на них, обзывая их лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Разбил мне стеклянную бутылку об голову, ударил кирпичом по спине, наносил удары по лицу с ноги, а затем скрылся. По судмедэкспертизе выявлены такие телесные повреждения: сильные гематомы в области головы, сотрясение мозга, сломанный нос со смещением, ссадины на лице и синяки по всему телу», — описала пострадавшая.

Местному Telegram-каналу «ЧП Краснодар» она уточнила, что мужчина также бросил ей в голову железную мусорку, а ногой по лицу ударил, когда она упала. По словам Марьям, военный был под наркотиками , и ему показалось, что девушки «чего-то хотят» от него.

Пользователи соцсетей нашли, как утверждается, посты девушки, где она говорит, что «залила перцем» нападавшего, «насовала» ему в лицо и разбила военному нос.

«Жесткая была заруба, ребят, это вообще мясо. Кровь пролилась не только у меня», — якобы заявила девушка.

Сама Марьям предоставила «Газете.Ru«видео, снятое после случившегося. На нем девушка сидит на земле, ее лицо, штаны и руки сильно залиты кровью.

Пострадавшая написала заявление в полицию, однако нападавшего не задержали. Вместо этого он вернулся на фронт. Теперь девушка боится, что полиция не будет расследовать дело, поэтому обратилась в СМИ, а также написала жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и даже на сайт президента.

Что известно о нападавшем

Собеседница «Газеты.Ru» не была знакома с ним прежде, в Кропоткин приехала в гости к подруге (сам инцидент произошел 2 июня). После нападения Марьям узнала, что Бадма-Гаряев уже был судим.

«Он сидел в тюрьме за покушение на убийство, порезал мужчину. На СВО попал через тюрьму, решил выйти на свободу. Напал на беззащитных девушек. Если он защитник страны, это не подобающее поведение для мужчины», — сообщила Марьям.

Местные жители пишут, что Бадма-Гаряев до тюрьмы не только «порезал» свою жертву, но и позже напал на того мужчину в больнице и пытался добить.

Как отметила Марьям, перед столкновением с ней Бадма-Гаряев «покинул место службы» и разгуливал по городу.

Пресс-служба краевого управления МВД сообщила, что полиции известна личность злоумышленника. Инцидент зарегистрировал отдел по Кавказскому району.

«Проводится проверка, назначен ряд медицинских экспертиз... По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — указали в МВД.

В соцсети «ВКонтакте» предполагаемая жена напавшего на девушек военнослужащего опубликовала свидетельство о заключении брака с Андреем Бадма-Гаряевым. Их расписали 24 февраля 2024 года в Кропоткинском ЗАГСе. У пары есть двухлетний сын.