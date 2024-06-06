Школьник из Дагестана случайно прострелил голову девятилетнему другу

В Бабаюртовском районе Дагестана школьник украл из дома ружье и случайно выстрелил в приятеля. Об этом сообщает Mash Gor.

Инцидент произошел на окраине дагестанского села в Бабаюртовском районе, мальчик стащил из дома охотничье ружье отца. Он показывал оружие друзьям и случайно задел курок, пуля попала в голову его девятилетнему другу.

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в районную больницу, позднее его перевели в отделение нейрохирургии в Махачкале. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Дагестане игры детей с оружием дедушки закончились в местной больнице. Инцидент произошел в селе Червленые Беруны. Первоклассник вместе со своим пятилетним братом играл на ферме, в какой-то момент они зашли в комнату к старшему родственнику, у которого там хранилась винтовка. Мальчики решили поиграть с оружием, не зная, что оно заряжено. В результате школьник нажал на курок и выстрелил брату в грудь. Приехавшие на место медики отвезли пятилетнего мальчика в больницу, но спасти его врачам не удалось.

Ранее в Якутии школьник выстрелил в сверстника на охоте.