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«Росатом» и «Норникель» выпустят российское сырье для батарей электрокаров

«Росатом» и «Норникель» наладят выпуск российского сырья для батарей электрокаров

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«Газета.Ru»

Компания «Росатом» собирается подписать соглашение с «Норникелем», в рамках которого будет налажено производство катодных материалов, использующихся при создании батарей электрокаров на гигафабриках. Об этом заявила президент АО «ТВЭЛ» (входит в Росатом) Наталья Никипелова на ПМЭФ-2024.

Отмечается, что сейчас «Росатом» занимается строительством двух гигафабрик в Калининграде и Новой Москве. Никипелова призвала участников рынка и власти больше ориентироваться на создание отечественных платформ для автомобилей и батарей для электрокаров.

До этого глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов выступил с предложением создать отечественную массовую автомобильную платформу для выпуска седанов и кроссоверов.

«В целях развития российского автопрома необходима проработка возможности целевой поддержки создания российской массовой автомобильной платформы для выпуска седанов и SUV классов C, D и E, что требует колоссальных инвестиций», — заявил он.

По словам Кутепова, цена одной автомобильной платформы составляет от 90 до 180 млрд рублей.

Ранее на «АвтоВАЗе» прокомментировали необходимость увеличения утильсбора на авто.

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