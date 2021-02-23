Чаты в Clubhouse оказались уязвимы

Хакеры взломали голосовые чаты в социальной сети Clubhouse и транслировали их на стороннем ресурсе. Об этом сообщает Bloomberg.

Руководство соцсети подчеркнуло, что пользователь, который передавал записи «комнат» на другой сайтов прошедшие выходные, уже был заблокирован.

После случившегося компания предприняла решение выработать дополнительные шаги для обеспечения защиты данный пользователей.

Специалист по безопасности Роберт Поттер уточнил, что хакер подключил удаленный доступ к своему аккаунту для других лиц.

«Ключевая проблема в том, что люди думают, что разговоры в Clubhouse конфиденциальны, но это далеко не так», — отметил Поттер.

Clubhouse — социальная сеть, где пользователи общаются голосовыми сообщениями без возможности записи и дальнейшего распространения. Чтобы присоединиться к приложению, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.