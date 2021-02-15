В Минтруде анонсировали создание сервиса по начислению пенсий

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил, что ПФР до конца года должен создать сервис, предусматривающий автоматическое начисление пенсий без подачи заявлений, передает ТАСС.

Министр отметил, что ПФР должен создать понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для россиян.

«Я считаю, что нам нужно на себя взять амбициозную задачу — до конца 2021 года обеспечить сервис проактивного назначения пенсий для наших граждан», — сказал Котяков.

Он добавил, что для граждан, которые не достигли пенсионного возраста, необходимо дать возможность в любой момент получить информацию о пенсионных страховых выплатах.

Ранее в Госдуме назвали способы увеличить пенсии россиян.