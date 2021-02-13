МИД выясняет причины блокировки аккаунта в Twitter делегации России в Вене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на блокировку Twitter-аккаунта российской делегации на переговорах в Вене. Ее слова приводит РИА «Новости».

Захарова отметила, что МИД уже направил запрос в компанию.

«Надеемся, что это исключительно техническая проблема», — добавила она.

Ранее Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.

Это не первый раз, когда соцсеть блокирует официальные страницы стран или политических лидеров. Так, ранее был заблокирован аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также санкциям подверглась страница посольства КНР в Соединенных Штатах.