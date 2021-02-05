В МИД выступили за полное реформирование модели управления интернетом

Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов назвал существующую модель управления интернетом недостаточно эффективной. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

По его словам, эту систему следует реформировать, поскольку интернет уже стал главной платформой, на которой распространяется информация, а также «политических манипуляций».

Он добавил, что мессенджеры и соцсети могут стать как «источником дестабилизации любого общества», так и рычагом давления на государственную власть.

Замглавы МИД уточнил, что Россия придерживается позиции интернационализации управления интернет-пространством и роста роли государств в этом процессе.

Сыромолотов подчеркнул, что на данный момент в России позиция власти в модели управления интернетом нивелирована, что не служит обеспечением «гарантий безопасности пользователей Всемирной сети».

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу с 1 февраля 2021 года. Документ обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать соответствующий контент, в том числе содержащий нецензурную лексику. Ранее «Медиалогия» выявила, что в интернете стало больше нецензурной лексики после вступления в силу закона о запрете публикации такого контента.