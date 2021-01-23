Видеопроповеди экс-схимонаха Сергия удалены с YouTube

Видеопроповеди отлученного от церкви экс-схимонаха Сергия удалены с видеохостинга YouTube. Канал его помощника Всеволода Могучева, на котором проповеди публиковались, больше не содержит роликов.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

Хозяин канала Всеволод Могучев в данный момент находится под административным арестом по статье о возбуждении ненависти и вражды за пост в сети «ВКонтакте».