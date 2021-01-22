«ВКонтакте» заблокировала доступ к группам о несогласованных акциях
Антон Демидов
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Соцсеть «ВКонтакте» выполнила требования Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора и заблокировала информацию, которая посвящена несанкционированным акциям 23 января. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе соцсети.
В пресс-службе соцсети уточнили, что блокировка была наложена на основании решения Генпрокуратуры и предписания Роскомнадзора.
Ранее стало известно, что соцсети стали удалять призывы к несовершеннолетним участвовать в незаконных митингах.
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