Генпрокуратура требует заблокировать сайты с призывами к незаконным митингам

Генеральная прокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что в ходе мониторинга интернета ведомство выявило призывы к участию 23 января в несанкционированных митингах, в связи с чем принимаются меры прокурорского реагирования.

«Внесены требования в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций об ограничении доступа к противоправной информации», — говорится в сообщении.

Гражданам, которые призывали к незаконным акциям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, правоохранительные органы ориентированы на принятие предупредительных мер, а при наличии оснований – привлечение к административной ответственности.

Ранее Роскомнадзор потребовал от социальных сетей TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию подростков в митингах.