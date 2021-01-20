Роскомнадзор требует от «Вконтакте» удалить призывы к участию подростков в митингах

Роскомнадзор требует от руководства социальной сети «ВКонтакте» прекратить распространение призывов к участию несовершеннолетних в несанкционированных митингах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в соцсети были выявлены случаи использования аккаунтов для вовлечения подростков в подобные акции.

На основании требования Генеральной прокуратуры России Роспотребнадзор направил в социальную сеть «ВКонтакте» уведомление «о недопущении распространения информации, вовлекающей несовершеннолетних в опасные для их жизни и здоровья противоправные действия».

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok прекратить распространение призывов к участию несовершеннолетних в митингах.