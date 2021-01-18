Лавров: Запад планирует заблокировать Telegram
Карина Казанцева
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад намерен заблокировать мессенджер Telegram. Об этом пишет ТАСС.
«Я уже слышал, что пригрозили «Телеграм» лишить возможности предоставлять свои услуги», — сказал Лавров, комментируя блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях.
Министр подчеркнул, что «это будет интересно».
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.
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