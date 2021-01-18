Лавров: Запад планирует заблокировать Telegram

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад намерен заблокировать мессенджер Telegram. Об этом пишет ТАСС.

«Я уже слышал, что пригрозили «Телеграм» лишить возможности предоставлять свои услуги», — сказал Лавров, комментируя блокировку аккаунтов президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Министр подчеркнул, что «это будет интересно».

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки.

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