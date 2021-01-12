Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден отметил Новый год по российским традициям, с небольшим застольем. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА «Новости».

«Как и наша страна, встретил Новый год, застолье небольшое. Он уже привык, он уже живет на территории России, можно сказать, больше семи лет, с 2013 года», — рассказал правозащитник.

По его словам, экс-сотрудник ЦРУ скучает по родине, но пока остается в России, «потому что другого выхода у него нет». Адвокат напомнил, что ранее Сноуден получил в России вид на жительство, у него родился ребенок перед Новым годом.

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